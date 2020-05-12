Google Ads тестирует новый ярлык «Curbside pickup» в рекламе местного ассортимента

Google Ads начал тестировать новый ярлык «Curbside pickup» в рекламе местного ассортимента (Local Inventory Ads). Он показывает, какие товары можно забрать в магазине.

Новый ярлык отображается над фотографией товара в рекламном блоке – как в десктопной, так и в мобильной выдаче.

Пилотное тестирование этой функции было запущено в конце апреля, теперь Google выводит её в закрытую бету.

Функция доступна в тех странах, где запущена реклама местного ассортимента: в США, Великобритании, Австрии, Австралии, Бразилии, Канаде, Дании, Франции, Германии, Японии, Нидерландах, Норвегии, Швеции и Швейцарии.

Чтобы принять участие в тестировании, рекламодатели должны соответствовать ряду критериев.

Подать заявку на участие можно по ссылке.