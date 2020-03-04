Google Ads вынес показатель оптимизации на главный экран приложения

Google обновил мобильное приложение Google Ads, добавив несколько новых функций. В их числе – отображение информации по показателю оптимизации на главном экране, тёмный режим и новые оповещения.

Показатель оптимизации теперь занимает центральную часть в интерфейсе приложения. В последнее время Google делает всё большой упор на этой метрике, которая отныне также является одним из ключевых пунктов для участников программы Google Partners.

При входе в приложение Google Ads рекламодатели теперь будут видеть на главном экране показатель оптимизации на уровне аккаунта, а под ним – карусель с этой метрикой по кампаниям.

Первыми будут идти те кампании, рекомендации по которым способны оказать наибольшее влияние на эффективность.

Другие изменения:

Оповещения . Рекламодатели теперь смогут получать оповещения об изменении показателя оптимизации. Включить отправку таких оповещений можно в настройках.

. Рекламодатели теперь смогут получать оповещения об изменении показателя оптимизации. Включить отправку таких оповещений можно в настройках. Тёмный режим. Если dark mode уже включен на устройстве, то в приложении он будет активирован автоматически. Его также можно найти в настройках.

Напомним, что показатель оптимизации начал отображаться в приложении Google Ads в сентябре 2019 года.