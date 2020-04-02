Google Ads завершил тестирование месячных бюджетов для кампаний

Google Ads завершил тестирование месячных бюджетов на рекламу в кампаниях. Об этом сообщает Search Engine Land.
Те рекламодатели, у которых был доступ к этой функции, потеряли его. В интерфейсе Google Ads появилось следующее оповещение:
«С апреля 2020 года месячное бюджетирование больше не будет доступно. Месячные бюджеты кампаний будут автоматически переключены на дневные».
Google Ads начал тестирование месячных бюджетов в сентябре 2019 года. Похоже, что эта функция не оправдала себя на практике, поэтому сервис решил не запускать её для всех рекламодателей.
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