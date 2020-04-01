Google Ads обновил свои правила в отношении недопустимого содержания

На днях Google Ads внёс изменения в свои правила в отношении недопустимого содержания. В связи с пандемией COVID-19 сервис обновил раздел, связанный с чрезвычайными ситуациями.

Новые правила запрещают рекламировать контент, предназначенный для получения выгоды от стихийных бедствий, конфликтов, смертей или других трагических событий, а также демонстрирующий циничное отношение к таким событиям.

В частности, рекламодателям запрещается искусственно завышать цены; продавать товары или услуги, на которые возник дефицит из-за повышенного спроса при ЧС; использовать ключевые слова, связанные с ЧС, для привлечения дополнительного трафика и т.п.

До обновления раздел «События, требующие деликатного отношения» содержал меньше информации:

До обновления

После обновления

Напомним, что в марте Google Ads запретил рекламу медицинских масок.