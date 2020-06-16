Google Ads начнёт приостанавливать аккаунты за нарушения

В этом месяце Google Ads вводит в действие новую меру в отношении рекламодателей, нарушивших правила сервиса – приостановку аккаунта. Об этом сообщается в Центре правил.

Согласно новым правилам, Google Ads может приостановить аккаунт, если его владельцу было предложено подтвердить свою личность, но он этого не сделал.

Такая же мера может применяться к тем рекламодателям, в отношении которых проводится проверка на предмет возможного вредоносного поведения.

Объявления из приостановленных учётных записей показываться не будут.

Если рекламодатели несогласны с принятыми мерами, то они могут подать апелляцию. Для этого нужно будет заполнить форму по ссылке.

Напомним, что Google Ads анонсировал программу верификации всех рекламодателей в апреле. На первом этапе она будет запущена в США, а затем – расширена на другие страны.