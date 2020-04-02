64% маркетологов готовы отказаться от SEO в пользу поисковой рекламы

Портал BestSEOCompanies.com поделился результатами исследования, призванного выяснить, в какие каналы продвижения сейчас лучше всего инвестировать средства – в SEO или поисковую рекламу (Google Ads).

В ходе исследования компания опросила 496 владельцев бизнеса и специалистов по маркетингу, а также 522 пользователей поисковых систем.

Результаты опроса показали, что, по мнению специалистов, эффективны и Google Ads (90%), и SEO (87%).

При этом, если выбирать один из двух каналов, то 64% респондентов выбрали бы Google Ads. Как ни странно, но именно этот ответ превалирует, несмотря на то, что SEO позволяет привлечь больше реферального трафика, чем поисковая реклама. Так, исследование Bright Edge показало, что органический поиск обеспечивает 53% трафика на сайты, а реклама – лишь около 15%.

Что касается опроса среди пользователей, то 84% из них чаще переходят по органическим результатам и лишь 45% выбирают рекламу.

Таким образом, исследование выявило разрыв между ожиданиями маркетологов и отношением пользователей.

Предполагается, что специалисты могут отдавать предпочтение рекламе, поскольку им легче её отслеживать и контролировать.

Так, ROI рекламы способны измерить 56% специалистов, тогда как ROI поисковой оптимизации – лишь 36%.

Эксперты же по-прежнему рекомендуют специалистам сочетать оба канала – и платный, и органический. В какой же комбинации применять оба эти подхода, будет зависеть от конкретной ситуации.

Также отмечается, что результаты исследования BestSEOCompanies.com, возможно, не стоит экстраполировать на всю индустрию в целом ввиду небольшого размера выборки.

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