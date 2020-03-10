Google Ads разрешит рекламу симуляторов азартных игр в России

Google Ads сообщил, что в этом месяце в сервисе изменятся правила в отношении азартных игр.

В частности, будет расширен список стран, где разрешена реклама симуляторов азартных игр. В него войдут Россия, Болгария, Бразилия, Греция, Литва, Словакия и Швеция.

Чтобы размещать такие объявления, рекламодатели должны пройти сертификацию.

Когда изменения вступят в силу, они будут отражены на странице правил в отношении рекламы азартных игр.

Напомним, что в октябре Google Ads разрешил рекламу азартных онлайн-игр в трёх новых странах: Кении, Нигерии и Колумбии.