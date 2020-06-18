Google Ads представил ряд новых функций для умных кампаний

Google Ads представил несколько новых функций для умных кампаний (Smart Campaigns) – решения, ориентированного на малый бизнес. В их числе – поддержка этого типа кампаний в мобильном приложении сервиса, продвигаемые пины на Google Картах и возможность просматривать информацию по статусу объявлений прямо в результатах поиска Google.com.

Поддержка Smart Campaigns в мобильном приложении Google Ads

Теперь запускать умные кампании можно из приложения Google Ads. На данный момент эта функция доступна в США, Канаде, Австралии, Великобритании, Италии, Франции, Испании, Нидерландах и Японии, но в скором времени список стран будет расширен.

Скачать приложение Google Ads для Android можно здесь, а для iOS – здесь.

Продвигаемые пины на Картах Google

Каждый месяц более 1 млрд человек используют Карты Google, чтобы посмотреть, что находится вокруг них, найти компании или получить маршруты.

Продвигаемые пины на Картах помогут малому бизнесу выделить свои предприятия и услуги.

До конца сентября 2020 года Google Ads не будет взимать плату за клики, звонки или продажи, полученные с помощью продвигаемых пинов.

Сервис уже начал запуск Promoted Pins для тех рекламодателей с умными кампаниями, у которых есть профиль в Google Мой бизнес. В ближайшие недели эта функция станет доступна для всех клиентов сервиса.

Информация по объявлениям в результатах поиска Google.com

Чтобы облегчить предпринимателям проверку статуса объявлений, разработчики сделали функции отчётности более доступными. Теперь отслеживать текущее состояние и эффективность Smart Campaigns можно будет прямо в результатах поиска Google.

Для этого нужно войти в тот аккаунт Google, который используется в Google Ads, и выполнить поиск по запросу «мои объявления» или «Google Ads» в Google.com.

В ближайшие недели эта функция будет запущена для всех рекламодателей.

По данным Google, умные кампании уже доступны во всех 150 странах, где работает Google Ads. Всю необходимую справочную информацию по работе с ними можно найти на странице.