Google Ads начал выдавать средства на рекламу для СМБ

Google Ads приступил к первому этапу своей программы по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях эпидемии COVID-19. Первыми средства на рекламу получат рекламодатели в Новой Зеландии.

Те рекламодатели, которые соответствуют требованиям программы, получат оповещение.

Сумма выделенных средств будет варьироваться в зависимости от рекламодателя, его прошлых расходов и будет составлять максимум $1000.

Эти средства нужно будет использовать до 31 декабря. В противном случае они «сгорят».

В ближайшие несколько недель после старта в Новой Зеландии программа будет расширена на другие регионы мира.

Напомним, что всего Google выделил на помощь малому и среднему бизнесу в Google Ads $340 млн. Подробнее об этой программе можно прочитать здесь.