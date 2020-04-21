Google рассказал подробнее о средствах на рекламу для СМБ в период эпидемии COVID-19

В марте Google объявил, что выделит малому и среднему бизнесу $340 млн на рекламу в Google Ads. Вчера сервис прояснил, какие компании могут претендовать на эти средства, и в какие сроки они смогут их получить.

Кто может получить средства на рекламу?

Средства на рекламу смогут получить компании малого и среднего бизнеса по всему миру, которые размещали рекламу в Google Ads в течение 10 из 12 месяцев 2019 года, а также в январе и/или феврале 2020 года.

Как будут выделяться средства, если речь идёт о подчинённых аккаунтах в структуре управляющего аккаунта?

Средства получит каждый подчинённый аккаунт – при условии соблюдения описанных выше требований.

Можно ли получить больше одного кредита?

Нет. Каждый клиент сможет получить лишь один кредит.

Для каких рекламных каналов можно будет использовать предоставленные средства?

Представленные Google средства можно будет использовать для любых рекламных каналов, включая поисковую сеть, КМС и YouTube, и любых типов кампаний.

Когда эти средства станут доступны?

Процесс развёртывания данной программы будет проходить поэтапно. Запуск будет начат в конце мая.

В ближайшие месяцы в аккаунтах Google Ads, созданных для компаний малого и среднего бизнеса и активных с начала 2019 года, появится соответствующее уведомление.

На какую сумму можно рассчитывать?

Размер выделенных средств будет разным для каждого клиента. Итоговая сумма будет основана на предыдущих расходах в Google Ads, указанной стране и валюте, используемой в аккаунте компании.

Как долго эти средства будут доступны?

Предоставленные Google средства будут доступны до 31 декабря 2020 г. После этой даты неиспользованный остаток будет удалён.

Напомним, что выделенные Google средства призваны поддержать малый и средний бизнес в период глобальной эпидемии COVID-19.