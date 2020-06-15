Google Ads запретит демографический таргетинг для ряда категорий

Google работает над обновлением правил размещения рекламы в таких категориях, как трудоустройство, кредиты и жильё. Об этом сообщается в блоге компании.
После обновления в этих категориях нельзя будет использовать демографический таргетинг (пол, возраст, родительский и семейный статус) и таргетинг на почтовый индекс.
Новые правила будут запущены в США и Канаде «в ближайшее время», максимум – до конца года. Рекламодатели, которых затронет это обновление, будут оповещены об этом заранее.
Будут ли подобные изменения внедрены в других странах, в Google не уточнили.
Предпосылками для внедрения новых правил стали экономический кризис, который развился в условиях эпидемии COVID-19 и особенно сильно затронул нацменьшинства и другие уязвимые слои населения, а также движение Black Lives Matter.
Facebook ввёл аналогичные запреты ещё в 2019 году.
Прокомментировать