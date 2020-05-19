Google Ads обновил условия программы верификации рекламодателей

Google Ads внёс изменения в условия программы обязательной верификации рекламодателей, анонсированной в прошлом месяце. Об этом сообщает Search Engine Journal.

Согласно новым правилам, рекламодатели должны будут подать документы, необходимые для подтверждения их идентичности, в течение 21 дня после получения соответствующего уведомления.

Если они не уложатся в этот срок, то получат предупреждение, а через 7 дней показ их объявлений будет приостановлен.

Ранее в правилах программы говорилось, что документы нужно предоставить в течение 30 дней.

По оценкам Google, полный запуск программы займёт около двух лет.

В результатах поиска данные о рекламодателях будут доступны при просмотре информации об объявлении:

На данный момент пройти верификацию могут только рекламодатели в США.

Подробнее об этой инициативе можно прочитать в Справке Google Ads (на английском языке).