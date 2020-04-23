Google Ads проведёт верификацию всех рекламодателей

Google Ads официально объявил о предстоящем запуске новой программы верификации рекламодателей, о которой впервые стало известно в марте.

Согласно Google, эта программа призвана повысить прозрачность рекламы в результатах поиска – чтобы пользователи видели, кто размещает объявления.

В 2018 году Google запустил верификацию для тех клиентов, которые размещают политическую рекламу. Теперь компания расширяет эту инициативу на всех рекламодателей по всем своим платформам.

В рамках инициативы рекламодатели должны будут пройти процедуру идентификации, чтобы иметь возможность покупать рекламу. Им нужно будет передать Google документы, удостоверяющие их личность, документы о регистрации компании или другую информацию, подтверждающую их идентичность и страну, в которой они работают.

В поиске эта информация начнёт отображаться с лета:

Благодаря этому изменению пользователи смогут видеть, кто размещает рекламу, и принимать более взвешенные решения при использовании рекламных настроек.

Верификация рекламодателей будет производиться поэтапно. Сначала программа будет запущена в США, а со временем — по всему миру.

По оценкам Google, верификация всех рекламодателей займёт несколько лет.

Подробнее об этой процедуре можно узнать в Справке Google Ads (на английском языке).