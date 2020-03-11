Google Ads вводит новую программу верификации для рекламодателей

В этом месяце Google Ads запустит новую программу верификации для рекламодателей – Business Operations Verification Program. Об этом сообщается в Центре правил сервиса.

В рамках этой программы Google Ads может попросить рекламодателя предоставить информацию о деятельности его компании. Это могут быть вопросы о модели бизнеса, предлагаемых услугах, а также отношениях с рекламируемыми брендами или третьими сторонами.

Если в течение 30 дней рекламодатель не заполнит форму верификации, то Google Ads может наложить ограничения на показ его объявлений.

Пока это вся доступная информация о программе.