Google Ads объявил об интеграции с Zapier

Google Ads объявил об интеграции с онлайн-конструктором автоматизаций Zapier.

Решение от Zapier позволит компаниям автоматически импортировать офлайн-конверсии из CRM в Google Ads. Приложение определит и извлечёт такие события, отформатирует данные и загрузит их в рекламную систему.

Импорт конверсий в Google Ads позволяет получать данные об офлайн-конверсиях, отслеживаемых в других системах различными способами.

Подробнее об отслеживании офлайн-конверсий можно прочитать в Справке, а об интеграции с Zapier – в PDF-файле (на английском языке).

Отметим также, что Zapier поддерживает более 125 CRM. С полным списком можно ознакомиться на сайте компании.