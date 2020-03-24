Google представил ряд обновлений для игровых маркетологов

Google представил ряд обновлений в области рекламы и аналитики, ориентированных на разработчиков мобильных игр и игровых маркетологов.
Open Testing Ads
По данным Google, более половины установок приложения приходится на первые 8 недель после его выхода.
Чтобы помочь разработчикам привлечь больше пользователей для тестирования перед релизом, Google запускает новый формат объявлений Open Testing Ads в кампаниях для приложений.
Объявления этого формата можно использовать для привлечения пользователей к тестированию таких вещей, как стабильность работы приложения, удержание аудитории, монетизация и эффективность креатива.
Обновлённый отчёт об объектах объявлений в кампаниях для приложений
В отчёте появится два новых столбца на уровне группы объявлений: источник и ориентация. Теперь рекламодателям будет проще сравнивать похожие объекты. Новые столбцы будут запущены в ближайшие недели.
Помимо этого, при наведении курсора на поля в столбце «Эффективность» теперь можно видеть рекомендованные действия по конкретному объекту. А в следующем месяце также станут доступны диаграммы для отслеживания изменений в эффективности объектов с течением времени.
Кроме того, в апреле также появится предпросмотр объектов.
Google Analytics
В модуле App + Web в Google Analytics стали доступны данные по поведению пользователей в приложении, а также метрики воронки, предназначенные специально для игровых приложений, такие как новые пользователи, удержание, вовлечённость и монетизация. Эти сведения будут доступны в отчёте Engagement.
AdMob
Ещё одним нововведением стало добавление инструмента A/B-тестирования для функции медиации в AdMob.
Google также анонсировал выход мобильного приложения AdMob.
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