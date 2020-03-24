Google представил ряд обновлений для игровых маркетологов

Google представил ряд обновлений в области рекламы и аналитики, ориентированных на разработчиков мобильных игр и игровых маркетологов.

Open Testing Ads

По данным Google, более половины установок приложения приходится на первые 8 недель после его выхода.

Чтобы помочь разработчикам привлечь больше пользователей для тестирования перед релизом, Google запускает новый формат объявлений Open Testing Ads в кампаниях для приложений.

Объявления этого формата можно использовать для привлечения пользователей к тестированию таких вещей, как стабильность работы приложения, удержание аудитории, монетизация и эффективность креатива.

Обновлённый отчёт об объектах объявлений в кампаниях для приложений

В отчёте появится два новых столбца на уровне группы объявлений: источник и ориентация. Теперь рекламодателям будет проще сравнивать похожие объекты. Новые столбцы будут запущены в ближайшие недели.

Помимо этого, при наведении курсора на поля в столбце «Эффективность» теперь можно видеть рекомендованные действия по конкретному объекту. А в следующем месяце также станут доступны диаграммы для отслеживания изменений в эффективности объектов с течением времени.

Кроме того, в апреле также появится предпросмотр объектов.

Google Analytics

В модуле App + Web в Google Analytics стали доступны данные по поведению пользователей в приложении, а также метрики воронки, предназначенные специально для игровых приложений, такие как новые пользователи, удержание, вовлечённость и монетизация. Эти сведения будут доступны в отчёте Engagement.

AdMob

Ещё одним нововведением стало добавление инструмента A/B-тестирования для функции медиации в AdMob.

Google также анонсировал выход мобильного приложения AdMob.