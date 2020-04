Соцсети Mail.ru Group разыграют среди мобильных разработчиков 2 млн рублей

Социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, Мой Мир и направление IT-чемпионатов Mail.ru Group объявляют о запуске третьего ежегодного турнира для разработчиков мобильных HTML5-игр — Games Cup 2020.

Подача заявок стартует на сайте турнира 1 мая и продлится по 15 сентября. В этом году конкурс стал еще масштабнее: теперь разработчики могут создать игру для любой из соцсетей Mail.ru Group, призовой фонд вырос до 2 млн рублей, на конкурс можно заявить проект в разных жанрах, а также побороться за призы в нескольких новых номинациях.

Объединение крупнейших игровых платформ и новые номинации за оригинальные и сложные игры дадут участникам еще больше возможностей для продвижения и развития своих игровых проектов.

В этом году Games Cup отличается от турниров прошлых лет в том числе и новой структурой номинаций: жюри будет оценивать проекты в нескольких жанрах и номинациях за новую идею, лучший игровой арт и сценарии, а также за лучшее удержание пользователей в игре.

В жанровых номинациях за победу будут бороться разработчики трех типов игр:

«Лучшая казуальная игра» — номинация в области реализации распространенных механик, ориентированных на широкую аудиторию: три-в-ряд, пазлы, аркады, фермы, слоты и пр.

«Лучшая мидкорная/хардкорная игра» — номинация для игр со сложными вызовами и высокими требованиями к игроку.

«Лучшая гиперказуальная игра» — номинация для игр с простейшими правилами, низким порогом входа и акцентом на рекламную монетизацию в дополнение к внутриигровым покупкам.

Победителю в каждой жанровой номинации выплачивается 300 тыс. рублей, а также выдаются купоны на 300 тыс. установок от каждой площадки, где размещена игра.

В номинации за «Новую идею» будут бороться авторы самой оригинальной концепции в области геймдизайна, необычной социальной механики взаимодействия пользователей или инновационной технологии. Заявиться со своей игрой смогут как опытные студии и разработчики — в категории PRO, так и независимые и начинающие создатели игр — в категории New Star. Победители в категории PRO получат 300 тыс. рублей, New Star — 200 тыс. рублей. Им также выдаются купоны на 300 тыс. (PRO) и 200 тыс. (New Star) установок от каждой площадки, где размещена игра.

Для участия в турнире нужно c 1 мая до 15 сентября подать заявку на официальном сайте www.gamescup.ru и приложить ссылку на игру, загруженную на одну из трех игровых платформ организаторов.

Победители и призеры конкурса будут объявлены 1 октября. Лучшие игры выберет экспертное жюри, куда войдут представители игровых площадок и крупных игровых студий. Церемония награждения победителей и призеров пройдет 14 октября.

Напомним, в прошлом году социальные сети ВКонтакте и Одноклассники разыграли среди игровых разработчиков 1,4 млн рублей.