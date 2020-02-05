Google завершает запуск новых агентов пользователя Googlebot

В компании также объяснили, почему вебмастера могут видеть старые user-agents

Анна Бондарь -
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Сотрудник Google Мартин Сплитт ответил в Twitter на вопросы, связанные с обновлением агентов пользователя Googlebot.

Так, в декабре Google планировал запустить новые user-agents, которые должны отображать актуальную версию Chrome (в старой версии указан Chrome 41). Как известно, после запуска «вечнозелёного» Googlebot поисковик продолжал использовать старых агентов пользователя.

В январе вебмастера начали видеть новые user-agents с актуальной версией Chrome в журналах сервера. Однако многие по-прежнему наблюдают старых агентов пользователя, в строках которых указан Chrome 41.

Сегодня Мартин Сплитт заявил, что запуск новых user-agents уже должен быть завершён:

Однако в комментариях некоторые специалисты отметили, что по-прежнему видят Chrome 41.

Сплитт написал, что запуск во всех дата-центрах может занять какое-то время:

Консультант по интернет-маркетингу Гленн Гейб, известный в SEO-сообществе, также оказался в числе тех, кто не видит новых агентов пользователя. Поэтому он попросил Мартина уточнить, действительно ли запуск уже завершён.

В ответ Сплитт отметил, что для первоначального сканирования перед рендерингом, в ходе которого HTML-код передаётся сервису обработки веб-страниц (Web Rendering Service, WRS), user-agents, вероятно, не изменились.

Он также прояснил сам процесс обработки страниц: изначально Googlebot делает HTTP-запрос на получение HTML-кода страницы. Это делается с помощью старых агентов пользователя. Затем WRS обрабатывает страницу, загружая этот HTML и извлекая связанные ресурсы. Это делается с помощью нового user-agent.

Иногда WRS сканирует страницу снова, и тогда тоже используется новый агент пользователя.

В комментариях один из вебмастеров уточнил:

«Получается, Chrome 79 – это WRS, а Chrome 41 – получение простого HTML?».

Сплитт ответил «Да» и добавил:

«На разных этапах может быть выбран разный UA для отправки запроса. WRS использует новый UA. Но! Гипотетически любая часть, которая может в свою очередь вызвать WRS, может предоставить старый UA. Поэтому будьте осторожны, делая выводы из одного лишь UA».

Со всем обсуждением в Twitter можно ознакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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