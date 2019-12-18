Блокировка Googlebot-News в robots.txt больше не работает

Консультант агентства G-Squared Interactive Гленн Гейб (Glenn Gabe) заметил, что блокировка Googlebot-News в файле robots.txt, которая позволяла предотвратить появление сайта в Google Новостях, больше не работает.
При этом в Справке Центра издателей эта рекомендация по-прежнему содержится:
«Чтобы ваш ресурс не появлялся в Google Новостях, заблокируйте в файле robots.txt доступ роботу Googlebot-News».
В последний раз Google обновлял этот документ в 2011 году.
Сотрудник поиска Дэнни Салливан (Danny Sullivan) ответил Гейбу, что передаст информацию инженерам:
Напомним также, что в Google Новостях уже какое-то время не работает поисковый оператор site:, но в 2020 году инженеры обещают восстановить эту функцию.
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