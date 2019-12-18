Блокировка Googlebot-News в robots.txt больше не работает

Анна Бондарь -
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Консультант агентства G-Squared Interactive Гленн Гейб (Glenn Gabe) заметил, что блокировка Googlebot-News в файле robots.txt, которая позволяла предотвратить появление сайта в Google Новостях, больше не работает.

При этом в Справке Центра издателей эта рекомендация по-прежнему содержится:

«Чтобы ваш ресурс не появлялся в Google Новостях, заблокируйте в файле robots.txt доступ роботу Googlebot-News».

В последний раз Google обновлял этот документ в 2011 году.

Сотрудник поиска Дэнни Салливан (Danny Sullivan) ответил Гейбу, что передаст информацию инженерам:

Напомним также, что в Google Новостях уже какое-то время не работает поисковый оператор site:, но в 2020 году инженеры обещают восстановить эту функцию.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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