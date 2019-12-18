Блокировка Googlebot-News в robots.txt больше не работает

Консультант агентства G-Squared Interactive Гленн Гейб (Glenn Gabe) заметил, что блокировка Googlebot-News в файле robots.txt, которая позволяла предотвратить появление сайта в Google Новостях, больше не работает.

@JohnMu @dannysullivan Hi John & Danny. Hey, with the release of the new Publisher Center & announcement that all sites are eligible for G News, there are reports that content once blocked using noindex w/Googlebot-News is no longer working. Those articles are showing up in News. — Glenn Gabe (@glenngabe) December 17, 2019

При этом в Справке Центра издателей эта рекомендация по-прежнему содержится:

«Чтобы ваш ресурс не появлялся в Google Новостях, заблокируйте в файле robots.txt доступ роботу Googlebot-News».

В последний раз Google обновлял этот документ в 2011 году.

Сотрудник поиска Дэнни Салливан (Danny Sullivan) ответил Гейбу, что передаст информацию инженерам:

Thanks I'll pass it on — Danny Sullivan (@dannysullivan) December 18, 2019

Напомним также, что в Google Новостях уже какое-то время не работает поисковый оператор site:, но в 2020 году инженеры обещают восстановить эту функцию.