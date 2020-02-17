Google реструктуризирует свой облачный бизнес

Google проводит реструктуризацию своего облачного бизнеса, которая предполагает сокращение ряда должностей. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на представителя компании.

«Недавно мы сообщили нескольким командам об организационных изменениях, которые улучшат то, как мы продаём, сотрудничаем и взаимодействуем с клиентами во всех отраслях по всему миру. Мы приняли трудное, но необходимое решение, чтобы уведомить небольшое количество сотрудников о том, что их должности будут сокращены», — говорится в комментарии пресс-службы Google.

Какие команды будут затронуты этими изменениями и какое количество персонала будет уволено, в компании не уточнили. По данным CNBC, под сокращение попадут менее 50 человек.

При этом в Google отметили, что ищут этим людям новые места в компании.

«Мы благодарны им за всё, что они сделали, и за их вклад в Google Cloud», — заявил представитель компании.

Отметим, что ранее на прошлой неделе глава Google Cloud Thomas Kurian (Томас Куриан) обозначил стратегию компании, которая охватывает пять целевых отраслей: ритейл, здравоохранение, финансовые услуги, медиа и развлечения, а также производство.