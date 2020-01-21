Общая сумма штрафов за нарушение GDPR достигла 114 млн евро

С момента вступления в силу GDPR в мае 2018 года общая сумма штрафов за его нарушение достигла 114 млн евро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчёт юридической фирмы DLA Piper.

Самый крупный штраф за всю историю GDPR – на сегодняшний день — был наложен на компанию Google во Франции. Он составил 50 млн евро.

По количеству уведомлений о нарушениях в этой области лидируют Нидерланды, Великобритания и Германия. Всего регуляторами разных стран было отправлено более 160 тысяч таких уведомлений.

Как известно, Общий европейский регламент по защите данных (GDPR) был призван усилить защиту конфиденциальности и персональных данных пользователей.

Согласно GDPR, компании теперь не могут собирать данные пользователей, не заручившись их явным на то согласием.

Регламент поддержали все 28 стран-участниц ЕС, при этом основным регулятором для технологических компаний стали соответствующие органы Ирландии — страны, в которой находятся европейские штаб-квартиры Google, Facebook и других американских IT-гигантов.

В настоящее время штрафы за нарушение GDPR не так высоки, как те штрафы, которые накладываются Еврокомиссией по антимонопольным делам. Однако со временем они могут быть увеличены, считают эксперты.

На данный момент регуляторы могут выписать штраф за нарушение GDPR в размере 2%, а в отдельных случаях – 4% от мирового оборота компании.