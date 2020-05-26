GDPR исполнилось два года

Два года назад, 25 мая 2018 года, в ЕС вступил в силу новый регламент по защите данных – GDPR (General Data Protection Regulation).

Общий регламент по защите данных, широко известный как GDPR, является законом, разработанным для защиты права граждан Европы на неприкосновенность частной жизни.

Нарушения этого закона влекут за собой большие штрафы: 20 млн евро или до 4% от годового дохода компании – в зависимости от того, что больше.

За весь период существования GDPR на технологических гигантов в Кремниевой долине были наложены только два штрафа: для подразделения Facebook в Германии (51 тыс. евро) и для филиала Google во Франции по делу об Android (50 млн евро).

В связи с этим активисты, занимающиеся вопросами защиты конфиденциальности, критикуют Еврокомиссию за пассивную позицию и недостаточные меры в отношении технологических компаний.

При этом эксперты отрасли ожидают большего числа штрафов в скором будущем.

На данный момент всё внимание активистов сосредоточено на Ирландии, где находятся европейские штаб-квартиры самых крупных IT-компаний, таких как Apple, Facebook, Google и Twitter.

В настоящее время ирландский регулятор по вопросам защиты информации ведёт несколько дел по факту возможного нарушения GDPR среди этих компаний: 8 в отношении Facebook, 3 – Twitter, 2 – Apple, 2 – WhatsApp, 2 – Google и 1 – Instagram.