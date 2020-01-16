В Google Data Studio теперь можно создавать собственное расписание для отправки отчётов

В начале января Google добавил несколько новых функций в сервис Центр данных (Data Center). Теперь в нём можно планировать отправку отчётов на email через пользовательское расписание и чаще обновлять данные из источников по ряду коннекторов.

Для создания пользовательского расписания отправки нужно открыть нужный отчёт, нажать «Share», выбрать пункт «Schedule email delivery», а затем — «Custom».

После этого нужно будет указать нужные дни или период. Например, каждый вторник и четверг или каждые две недели по пятницам.

Подробнее об этой функции можно прочитать в Справке.

Google также позволил чаще обновлять данные из источников, доступных через следующие коннекторы:

Cloud SQL

MySQL

PostgreSQL

Cloud Spanner

Cloud Storage

Теперь их можно обновлять каждый час, каждые 4 часа или каждые 12 часов.

С общими сведениями о коннекторах независимых разработчиков в Центре данных можно ознакомиться здесь.

Напомним, что в июле Google обновил главную страницу сервиса Data Studio, чтобы пользователям было проще находить и создавать отчёты.