GeekBrains открывает доступ к курсам на время карантина

Образовательный портал GeekBrains открывает доступ к курсам по четырем направлениям: программирование, дизайн, управление и маркетинг. Проходить курсы бесплатно можно будет в период карантина, связанного с распространением коронавируса.

Каждый пользователь, находящийся на карантине или в добровольной самоизоляции, может выбрать три курса из перечня, среди которых — основы баз данных, алгоритмы и структуры на C, основы продакт-менеджмента, тренды и целеполагание в дизайне, продвижение ВКонтакте и другие.

Чтобы получить доступ к курсам, пользователь должен быть зарегистрирован на портале. Активировать доступ можно до 31 марта: для этого нужно заполнить анкету по ссылке, указать выбранные курсы и оставить адрес почты, на которую зарегистрирован.

Гайк Айрапетян, сооснователь образовательного портала GeekBrains:

«Пандемия коронавируса затронула все сферы нашей жизни. Школьники и студенты постепенно переходят на удаленное обучение, компании переводят сотрудников в удаленный режим работы. Отдельная категория — люди, вернувшиеся из-за границы и вынужденные самоизолироваться на время карантина. Сейчас как никогда остро встает вопрос доступного онлайн-обучения. Мы не можем остаться в стороне в этой ситуации — и делаем часть наших курсов бесплатными».

Отметим также, что сегодня Google открыл бесплатный доступ к премиум-версии Hangouts Meet, чтобы поддержать те организации и образовательные учреждения, которые работают в удаленном режиме.