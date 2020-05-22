GeekBrains запускает онлайн-курс по бренд-менеджменту

Образовательный портал GeekBrains открывает набор на онлайн-курс по бренд-менеджменту, ориентированный на комплексное погружение в работу с брендом. Курс подойдет основателям стартапов, владельцам малого и среднего бизнеса, маркетологам и специалистам по коммуникации, графическим и веб-дизайнерам, специалистам по продажам, видеографам, блогерам и всем, кто строит личный бренд.

Программа курса состоит из 29 теоретических занятий. После каждого занятия студенты будут работать над выпускным проектом, оттачивать на нем знания и получать обратную связь от преподавателей.

За четыре месяца студенты научатся анализировать рынок, определять целевую аудиторию, формировать позиционирование, подбирать каналы коммуникации и продвижения. Преподаватели расскажут и покажут, как использовать digital-инструменты, четко ставить задачи подрядчикам, работать с визуальным образом бренда, анализировать успешность рекламных кампаний и ключевых показателей эффективности. Благодаря постоянной практике специалисты из смежных областей научатся эффективно ставить задачи друг другу и говорить на одном языке.

Преподаватели курса — практикующие специалисты и сотрудники крупных компаний: Мария Филатова (Conde Nast, Burda, DB Schenker, Militzer&Munch, экс-директор по маркетингу пространства DI Telegraph, экс-управляющий директор школы вина WineQ), Мария Уварова (эксперт по развитию и продвижению коворкингов, работала в Cabinet Lounge, DI Telegraph, Коллектив), Евгения Сорокина (СОО коворкинга «Рабочая станция»), Диана Седунова (менеджер по маркетингу в Lexis), Александра Дробышева (основатель и руководитель коммуникационного агентства HINT), Елена Пугачева (Product Owner в Банке Открытие) и др.

Выпускники курса получат удостоверение о повышении квалификации.

Старт курса — 15 июня. Обучение платное, оставить заявку можно здесь.

