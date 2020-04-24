GeekBrains: cамообразование на карантине более популярно, чем работа

Образовательный портал GeekBrains выяснил, как с введением режима самоизоляции изменилась жизнь людей, заинтересованных в онлайн-обучении, и как они проводят время дома. В опросе приняли участие 128 000 человек, 40% из них составили старые пользователи портала, 60% зарегистрировались на нем впервые.

Опрос показал, что самообразование на карантине более популярно, чем работа. 70% респондентов отметили, что находятся дома из-за перевода на удаленку — однако о том, что работают, сказали лишь около трети. При этом за последнюю неделю эта доля даже уменьшилась – с 36% до 31%.

Зато более половины респондентов на самоизоляции занимаются самообразованием. Каждый десятый развлекает себя просмотром сериалов.

Примечательно, что больше 10% не соблюдающих карантин, в действительности имеют возможность работать и учиться удаленно.

67% из тех, кто не на карантине, продолжают ходить на работу; каждый четвертый (23%) – фрилансер; каждый десятый – студент, посещающий занятия.

Порядка 85% не соблюдающих режим самоизоляции хотели бы работать или учиться удаленно. А каждый десятый, имея такую возможность, не использует ее.

Напомним, GeekBrains еще в марте открыл на время карантина свободный доступ к обучающим курсам по четырем направлениям: программирование, дизайн, управление и маркетинг.

А с 1 апреля образовательный портал предоставил бесплатный доступ к своей базе коротких видеокурсов для изучения в условиях самоизоляции.

