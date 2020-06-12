GeekBrains проведет экзамен по информатике и математике для взрослых

Образовательный портал GeekBrains проведет открытое тестирование по математике и информатике для взрослых. Десятка лучших получит возможность выбрать бесплатное обучение программированию.

20 июня в 12:00 (по московскому времени) откроется доступ к заданиям по математике, а 21 июня в 12:00 — по информатике. На прохождение каждого теста дается час, приступить к выполнению можно в любое время в течение суток. У участников будет только одна попытка. В тестах по 15 заданий: часть с вариантами ответа, часть — без.

Специальной подготовки не требуется: достаточно школьных знаний.

Десять человек, которые наберут в сумме самые высокие баллы и быстрее всех выполнят задания, смогут выбрать бесплатное обучение программированию от GeekBrains. А все остальные участники получат скидку обучение, равную оценке, полученной за экзамен.

Для участия необходимо зарегистрироваться.