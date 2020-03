В апреле GeekBrains проведет бесплатный «Карьерный марафон»

С 6 по 17 апреля образовательный портал GeekBrains проведет бесплатный «Карьерный марафон» — 23 онлайн-встречи с экспертами digital-профессий. Участники выполнят практические задания, получат от рекрутеров советы по выбору карьерной траектории и смогут выиграть обучение.

Марафон поможет выбрать востребованную интернет-профессию, которая позволит не зависеть от внешних условий. Участники вебинаров оценят ряд специальностей, которые подходят для дистанционной работы, выберут нужную и поймут, как добиться первых успехов в новом направлении. Отдельный блок вебинаров посвящен важным для карьеры вещам: например, тайм-менеджменту и эффективному обучению.

Эксперты с опытом работы в различных отраслях — от IT до банкинга — поделятся реальными кейсами, дадут практические задания и объяснят, как устроиться в ведущие компании. Среди выступающих Елена Гордей (консультант по карьерному развитию, экс-директор по персоналу PepsiCo в СНГ), Алексей Свиридо (дизайнер цифровых продуктов в Альфа-Банке), Николай Белоусов (аналитик, основатель агентства Your Partner Digital), Любовь Ардашева (методист GeekBrains и когнитивный психолог), Данила Терсков (куратор программы по digital-маркетингу в GeekBrains), Андрей Кицен (Head of Design в GREY Moscow, автор и соведущий «Дизайнподкаста»), Павел Тарасов (профессиональный веб-разработчик и преподаватель в GeekBrains) и другие.

Все желающие смогут поучаствовать в розыгрыше профессий. Количество мест ограничено. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Напомним, что GeekBrains открыл на время карантина свободный доступ к обучающим курсам по четырем направлениям: программирование, дизайн, управление и маркетинг.