GeekBrains запускает онлайн-курсы для перехода на фриланс

Образовательный портал GeekBrains запускает новую линейку образовательных продуктов по фрилансу. В ходе обучения опытные эксперты расскажут, как устроен рынок, научат брать первые заказы уже через два месяца обучения и зарабатывать в кризис.

Обучение доступно по направлениям: SMM-менеджер, верстальщик, веб-мастер WordPress, тестировщик веб-приложений, Android- и iOS-разработчик, дизайнер, frontend-разработчик.

Студентам расскажут, как избежать типичных ошибок новичка, как правильно организовать дистанционную работу, быстро найти клиентов, на что обращают внимание работодатели при поиске удаленных сотрудников. Постоянная практика и обратная связь от преподавателей поможет учащимся собрать портфолио из готовых кейсов и проектов.

После окончания курсов студенты получат удостоверение о повышении квалификации. Обучение платное. Выбрать курс и записаться на него можно по здесь.

Александр Никитин, генеральный директор образовательного портала GeekBrains:



— В это непростое время, когда рынок офлайн-профессий испытывает сложности, когда не все смогли быстро перейти в онлайн и лишились работы, вырастает спрос на различного рода подработки. Ситуация усугубляется еще и тем, что ряд профессий в принципе невозможно перевести в онлайн. Мы разработали образовательные программы, которые позволят за короткий срок выйти на рынок фриланса и полностью заменить им работу или, как минимум, получать дополнительный заработок в кризис.

Напомним, в марте GeekBrains открыл на время карантина свободный доступ к обучающим курсам по четырем направлениям: программирование, дизайн, управление и маркетинг.

А с 1 апреля образовательный портал предоставил бесплатный доступ к своей базе коротких видеокурсов для изучения в условиях самоизоляции.