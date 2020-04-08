GeekBrains запустил бесплатный курс по продвижению бизнеса в Одноклассниках

Образовательный портал GeekBrains и социальная сеть Одноклассники запустили бесплатный курс по продвижению бизнеса в соцсети. Обучение будет полезно как для начинающих и опытных интернет-маркетологов, так и для предпринимателей, которые хотят научиться эффективно работать с аудиторией в Одноклассниках.

В текущих кризисных условиях, когда бизнес перемещается в онлайн и оптимизирует все процессы с оглядкой на диджитал, навыки продвижения товаров и услуг с помощью инструментов социальных сетей становятся особенно ценными.

Студенты курса научатся разрабатывать контент с учетом пользовательской активности, узнают о форматах продвижения в Одноклассниказ, платных и бесплатных методах получения охвата и получат опыт работы с постами в соцсети. Кроме того, в ходе обучения пользователи освоят технологии таргетированной рекламы и самостоятельно создадут рекламные кампании, отталкиваясь от предпочтений аудитории соцсети.

Полученные знания позволят грамотно интерпретировать результаты рекламных кампаний и планировать стратегию развития в Одноклассниках. Для успешного прохождения курса нужно иметь базовые навыки работы в соцсетях, а также личный профиль в соцсети.

Курс «Продвижение бизнеса в Одноклассниках» бесплатно доступен в образовательном разделе портала «ОК.Бизнес», а также в официальной группе ОК.Бизнес. Также курс стал частью факультета SMM-менеджмента, который 8 апреля открыл прием студентов на портале GeekBrains. По завершении курса на площадках Одноклассников студенты смогут сдать онлайн-экзамен и получить сертификат об успешном прохождении обучения.

Напомним, чтобы поддержать малый и средний бизнес в непростые времена, Одноклассники и ВКонтакте до 30 июня будут удваивать бюджет для продвижения на платформах.

