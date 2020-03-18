GeekBrains откроет свою систему онлайн-обучения для вузов

Образовательный портал GeekBrains предоставит вузам бесплатный доступ к собственной системе онлайн-обучения. Она поможет преподавателям и студентам перевести учебу в дистанционный режим на период карантина.

Система отработана более чем на 700 онлайн-программах GeekBrains.

Платформа онлайн-обучения от GeekBrains позволит организовать учебную коммуникацию между преподавателями и студентами. Занятия будут проводиться в прямом эфире с возможностью общения в чате или с помощью микрофона. Также платформа даст возможность записать видеоурок заранее и подгрузить его в систему.

Специалисты помогут преподавателям создать личные кабинеты, открывать в них курсы и отдельные уроки. Преподаватели смогут прикреплять к занятиям файлы с домашними заданиями, а затем проверять их в личном кабинете, ставить оценку прямо в системе и оставлять обратную связь.

Также сотрудники GeekBrains поделятся с преподавателями базой знаний портала от IT до маркетинга и обучат их основным диджитал-навыкам.

Александр Никитин, генеральный директор образовательного портала GeekBrains:

«Из-за распространения коронавируса, преподаватели вынуждены полностью перестраивать образовательный процесс. И делать это нужно по возможности оперативно. Система, которую мы предлагаем, поможет вузам оперативно перейти в онлайн, а студентам — продолжать обучение. Мы хотим, чтобы время, проведенное на удаленном обучении, прошло наиболее продуктивно».

Для использования системы не требуется дополнительной подготовки — нужен будет только компьютер и доступ к интернету.

Напомним, что ранее GeekBrains открыл на время карантина свободный доступ к обучающим курсам по четырем направлениям: программирование, дизайн, управление и маркетинг.