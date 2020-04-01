GeekBrains открыл бесплатную базу коротких курсов

Образовательный портал GeekBrains открывает бесплатную базу коротких видеокурсов для изучения в условиях самоизоляции. Мини-курсы позволят получить новые знания, не отвлекаясь от удаленной работы и ежедневных задач, и провести время дома с максимальной пользой.

В базе GeekBrains собраны бесплатные курсы по программированию, маркетингу, управлению. Есть также курсы для общего развития и прокачки навыков, на которые никогда не хватает времени: финансовой грамотности, личной эффективности, создания презентаций и так далее.

Тем, кто всегда интересовался разработкой, но не занимался ею всерьез, предлагаются видеокурсы по основам программирования, веб-разработке, C#, Git и другим направлениям. Те, у кого уже есть база, могут пройти короткие курсы по основам ООП, языка С, Android-разработке.

Также среди мини-курсов есть программы по основам интернет-маркетинга: азам SMM, контекстной рекламе, SEO и веб-аналитике. Для продвижения бизнеса в социальных сетях можно пройти курсы по Instagram, подготовке фотоконтента для социальных сетей, настройке страницы бизнеса во ВКонтакте и по запуску рекламы.



В базе есть и ряд видеокурсов, ориентированных на стартаперов, менеджеров и предпринимателей: про бизнес-тайм-менеджмент, инвестирование в проекты и правильное делегирование, защиту прав на интеллектуальную собственность, самозанятость и переход на фриланс. База мини-курсов будет постоянно пополняться. Изучить полный перечень курсов можно по ссылке.

Александр Никитин, генеральный директор образовательного портала GeekBrains:

«Многие образовательные проекты на фоне карантина открыли бесплатный доступ к курсам. А возможность для изучения этого контента появилась далеко не у всех, потому что работа на удаленке в условиях самоизоляции затягивает еще сильнее, чем привычная работа в офисе. Появилась потребность в микрообучении и коротких курсах на период самоизоляции. Мы подготовили базу бесплатных видеокурсов и надеемся, что пользователи смогут инвестировать освободившееся время в новые знания».

Отметим также, что GeekBrains открыл на время карантина свободный доступ к обучающим курсам по четырем направлениям: программирование, дизайн, управление и маркетинг.

А с 6 по 17 апреля образовательный портал проведет бесплатный «Карьерный марафон» — 23 онлайн-встречи с экспертами digital-профессий. Участники выполнят практические задания, получат от рекрутеров советы по выбору карьерной траектории и смогут выиграть обучение.