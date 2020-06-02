GeekUniversity открывает набор на факультет Data Engineering

Онлайн-университет GeekUniversity запускает факультет Data Engineering. За 12 месяцев студенты познакомятся с лучшими практиками и инструментами дата-инжиниринга, научатся решать реальные бизнес-задачи самостоятельно и в команде. На курсе они решат четыре проектные задачи, смогут добавить их в портфолио и начать карьеру инженера данных, ETL- или BI-разработчика.

Преподаватели факультета — практикующие специалисты и сотрудники крупных компаний с профильным образованием и длительным стажем работы: Андрей Деканович (Big Data cluster administrator в компании Мегафон), Никита Варганов (Senior Data Scientist, руководитель направления по исследованию данных в Сбербанке), Федор Ерин (Data Scientist в X5 Retail Group), Дмитрий Кравчук (Senior Data Scientist в компании АО “Магнит”), Никита Баранов (Data Scientist в компании oneFactor), Кирилл Иванов (ведущий разработчик MS Dynamics CRM), Сергей Ширкин (Dentsu Aegis Network Russia) и другие.

Студенты научатся использовать SQL, углубят знания Python, познакомятся с особенностями нереляционных баз данных и современными подходами к построению хранилищ и выбору архитектуры под конкретную задачу. Также на курсе научат использовать инструменты обработки большого массива данных, в первую очередь из экосистемы Hadoop (HDFS, Yarn, Hive, Hue, Flume, Cassandra). Студенты освоят фреймворк Apache Spark для распределенной обработки неструктурированных и слабоструктурированных данных, познакомятся с потоковой обработкой данных с использованием инструментов Kafka и Spark Streaming.

В финале студенты защитят свои проекты и прослушают курс подготовки к собеседованию. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке и сертификат.

Поступить в GeekUniversity могут все желающие без специальной подготовки. Старт первого потока — 6 июня. Обучение платное. Записаться на факультет можно здесь.