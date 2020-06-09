GeekUniversity открывает набор на факультет геймдизайна

Онлайн-университет GeekUniversity запускает факультет геймдизайна.

За полтора года студенты узнают все о создании игр (от анализа рынка до прописывания диалогов персонажей), освоят разработку интерфейсов, UX/UI-дизайн игр и достигнут уровня middle-специалиста. Выпускники поучаствуют в двух дизайн-марафонах, соберут портфолио из шести проектов, которые они смогут презентовать на собеседовании, и получат помощь в трудоустройстве.

Преподаватели факультета — практикующие специалисты и сотрудники крупных компаний с профильным образованием и длительным стажем работы: Валерий Боровков (инди-разработчик на Unreal Engine 4), Григорий Соколов (Senior Game Designer в Mindgeek), Александр Залесский (дизайнер игр в студии Whalekit, Mail.ru Group), Иоанн Павловский (куратор профессии геймдизайн в GeekBrains, инди-разработчик, делает игру для HTC Vive) и другие.

В ходе обучения студенты проведут анализ рынка геймдизайна и механик, научатся писать тексты, работать с сюжетами, балансировать игровые сущности, строить экономику и монетизацию игры. Преподаватели объяснят, как работать с документацией, создавать структуру игры, питчить и писать ТЗ. Также курс познакомит с игровым движком UE4 и Blueprints. Студенты научатся создавать макеты удобных и эффективных игровых интерфейсов, уровни под задачу в Unity и UE4, проводить препродакшен игры.

В курс входят дизайн-марафоны, где можно поработать в команде и отточить приобретенные знания на практике. В финале студенты защитят дипломную работу и прослушают курс подготовки к собеседованию. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке и сертификат.

Поступить в GeekUniversity могут все желающие без специальной подготовки. Обучение платное. Записаться на факультет можно здесь.