Генпрокуратура РФ отметила десятикратный рост интернет-фейков во время пандемии

Генеральная прокуратура России отмечает более чем десятикратный всплеск выявляемых фейков в интернете в период пандемии коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России, ведомством уже направлено в Роскомнадзор 180 требований об ограничении доступа к интернет-ресурсам, из которых 120 — для блокировки недостоверной общественно значимой информации о коронавирусной инфекции. За весь 2019 год в Роскомнадзор было направлено 134 требования, из них лишь 12 — в отношении фейков.

Среди основных сюжетов фейковых сообщений, используются утверждения, что власти и врачи якобы скрывают реальные масштабы распространения инфекции и данные о человеческих жертвах, о переброске военнослужащих и сотрудников Росгвардии в крупные города с целью жесткого ограничения прав граждан либо даже организации госпереворота, а также о том, что новая коронавирусная инфекция является мифом, а принимаемые для защиты здоровья и благополучия людей меры излишни.

Волну фейков подхватили и любители конспирологии. В Генпрокуратуре констатировали, что в «последнее время стали чаще публиковаться видеоматериалы, изготовленные в виде документальных сюжетов, в которых излагаются разного рода конспирологические теории о намеренном распространении коронавирусной инфекции или ложной информации о данном вирусе с целью решения геополитических и экономических задач».

Не прошли мимо новых возможностей и мошенники — выявлялись фейковые сообщения, распространяемые для незаконного извлечения материальной выгоды в ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции (включая сайты, предлагающие продажу поддельных пропусков для беспрепятственного перемещения по Москве и другим регионам).

Напомним, в конце марта российский Следственный комитет создал группу по борьбе с фейками о коронавирусе. А накануне этого об ответственности перед законом за публикацию ложной информации, связанной с коронавирусной инфекцией интернет-ресурсы предупреждал Роскомнадзор.

Лига безопасного интернета зафиксировала в апреле 3 701 фейковое сообщение о ситуации с распространением в России COVID-19. По этому факту было возбуждено более десяти уголовных дел.

