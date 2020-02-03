Генпрокуратура РФ предложила создать спецресурс для обращений по киберугрозам

Генеральная прокуратура РФ выступила с предложением создать специализированный ресурс в рамках Единого портала государственных услуг для противодействия кибермошенничеству в финансовой сфере.

Согласно проекту концепции, подготовленному Генпрокуратурой, новая структура будет принимать обращения граждан по случаям киберугроз, осуществлять хранение и систематизацию полученной информации, взаимодействовать с другими органами в области безопасности в интернете, а также вести черный список фишинговых и мошеннических ресурсов.

В проекте приводятся данные исследования ВЦИОМ, по которым каждый третий человек в РФ сталкивался с кибермошенничеством, а 9%, то есть фактически каждому десятому, в результате был нанесен реальный ущерб.

В настоящее время в России не существует механизма подачи сообщений о мошенничестве в интернете. Действующий порядок предполагает только заявление о преступлении или же рапорт сотрудника правоохранительных органов об обнаружении признаков нарушения. Также отсутствует и структура, которая осуществляет оперативную работу с гражданами по киберпреступлениям. Новый ресурс должен стать единой точкой сбора информации о киберугрозах, доступ к которой могли бы получить все заинтересованные стороны, включая массовых пользователей сети.

Отметим, что о необходимости создания специального интернет-ресурса, где россияне смогут жаловаться на киберугрозы, в мае 2019 года впервые завили в МВД России. Эксперты МВД сообщили о нехватке в стране ситуационного центра по кибербезопасности, который мог бы принимать и обрабатывать обращения людей по киберугрозам и инцидентам через специальный сайт, по sms-сообщениям, электронной почте, звонкам и в соцсетях.

