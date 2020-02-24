Google Play вводит новые ограничения для геолокации в фоновом режиме

Google Play вводит новые ограничения для тех Android-приложений, которые отслеживают местоположение пользователей в фоновом режиме.

Сервис вводит новую проверку, в ходе которой будет разбираться, действительно ли приложению нужен доступ к этим данным.

Начиная с 3 августа эту проверку должны будут проходить все новые приложения, которые запрашивают фоновый доступ к данным о местоположении.

Начиная с 3 ноября проверку должны будут пройти все уже опубликованные приложения.

Согласно Google, нововведение призвано предотвратить злоупотребления и исключить сбор данных о местоположении, когда это не является критически важным для работы приложений.

В ходе проверки Google будет смотреть, зависит ли основная функциональность приложения от фоновых данных о местоположении.

Напомним, что ранее в этом месяце Google Play удалил более 600 приложений за прерывающую рекламу.