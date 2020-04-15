GitHub предоставил бесплатным аккаунтам доступ ко всем основным функциям

Компания давно планировала эти изменения, и они не связаны с пандемией Covid-19

Сервис для совместной разработки GitHub анонсировал, что все основные функции стали бесплатными для пользователей на тарифе GitHub Free.

Пользователи смогут создавать безлимитное количество приватных репозиториев с неограниченным количеством соавторов. Ранее бесплатные аккаунты позволяли создавать только публичные репозитории с безлимитным количеством соавторов или приватные репозитории с участием до трех соавторов.



Кроме того, бесплатные аккаунты получат до двух тысяч минут в месяц доступа к GitHub Actions.

Команды, которым необходимы более продвинутые функции, смогут подключить тариф Team по сниженной цене — $4 за пользователя в месяц вместо прежних $9, цена на тариф Enterprise останется на уровне $21 в месяц.

Гендиректор GitHub Нэт Фридман (Nat Friedman) подчеркнул, что компания давно планировала эти изменения, и они никак не связаны с пандемией Covid-19.

Напомним, приватные репозитории стали доступны всем пользователя сервиса на бесплатной основе еще в январе. Это стало первым серьезным изменением в работе GitHub после покупки сервиса компанией Microsoft за $7,5 млрд.

Согласно достигнутым договоренностям, после завершения сделки GitHub остается независимой компанией и по-прежнему будет предоставлять открытую платформу для всех разработчиков во всех отраслях.