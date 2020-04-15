GitHub предоставил бесплатным аккаунтам доступ ко всем основным функциям

Сервис для совместной разработки GitHub анонсировал, что все основные функции стали бесплатными для пользователей на тарифе GitHub Free.
Пользователи смогут создавать безлимитное количество приватных репозиториев с неограниченным количеством соавторов. Ранее бесплатные аккаунты позволяли создавать только публичные репозитории с безлимитным количеством соавторов или приватные репозитории с участием до трех соавторов.
Кроме того, бесплатные аккаунты получат до двух тысяч минут в месяц доступа к GitHub Actions.
Команды, которым необходимы более продвинутые функции, смогут подключить тариф Team по сниженной цене — $4 за пользователя в месяц вместо прежних $9, цена на тариф Enterprise останется на уровне $21 в месяц.
Гендиректор GitHub Нэт Фридман (Nat Friedman) подчеркнул, что компания давно планировала эти изменения, и они никак не связаны с пандемией Covid-19.
Напомним, приватные репозитории стали доступны всем пользователя сервиса на бесплатной основе еще в январе. Это стало первым серьезным изменением в работе GitHub после покупки сервиса компанией Microsoft за $7,5 млрд.
Согласно достигнутым договоренностям, после завершения сделки GitHub остается независимой компанией и по-прежнему будет предоставлять открытую платформу для всех разработчиков во всех отраслях.
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