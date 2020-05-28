В Gmail добавили меню быстрых настроек

Google запускает новое меню с быстрыми настройками в Gmail. Об этом сообщается в блоге G Suite Updates.

Благодаря обновлению пользователи смогут изменять настройки интерфейса почты, не покидая страницу.

Новое меню будет доступно по клику на значок шестерёнки в правом верхнему углу экрана:

На данный момент по клику на этот значок отображается следующее меню:

Разные варианты отображения писем ранее были доступны через пункт «Интерфейс» в текущем меню настроек.

Новое меню позволяет изменить плотность отображения информации и выбрать, какие письма нужно выводить вверху страницы. Также можно добавить панель чтения, чтобы просматривать содержимое писем, не открывая их. Наконец, здесь пользователи также могут сменить тему интерфейса.

Чтобы открыть все настройки, достаточно нажать на пункт «See all settings», который расположен прямо под заголовком нового меню.

Обновление будет запущено для всех пользователей до 22 июня.