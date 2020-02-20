Google улучшил поиск в Gmail

Google обновил поисковую функциональность в почтовом сервисе Gmail, добавив несколько новых фильтров. Об этом сообщается в блоге G Suite Updates.
Новые фильтры будут отображаться прямо под поисковой строкой, чтобы пользователи могли сразу их применить.
При поиске письма можно будет фильтровать по отправителю, наличию вложения, времени отправки и другим параметрам.
Кроме того, можно будет использовать фильтры, чтобы исключить определённые типы писем из результатов поиска.
Также можно будет указать, какой тип вложения нужно искать: текст, таблицу или PDF.
При желании можно будет использовать сразу несколько фильтров, что позволит сузить поиск и отсеять лишние результаты. Например, чтобы найти письма от определённого коллеги, которые содержат PDF и были отправлены в прошлом месяце.
Обновление было призвано сделать поиск более быстрым и интуитивным.
Пользователям G Suite улучшенный поиск в Gmail станет доступен в ближайшие две недели.
Google также планирует запустить новые фильтры для всех пользователей Gmail. Точные сроки в компании не уточнили, но отметили, что это будет сделано вскоре после завершения запуска для G Suite.
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