Google улучшил поиск в Gmail

Google обновил поисковую функциональность в почтовом сервисе Gmail, добавив несколько новых фильтров. Об этом сообщается в блоге G Suite Updates.

Новые фильтры будут отображаться прямо под поисковой строкой, чтобы пользователи могли сразу их применить.

При поиске письма можно будет фильтровать по отправителю, наличию вложения, времени отправки и другим параметрам.

Кроме того, можно будет использовать фильтры, чтобы исключить определённые типы писем из результатов поиска.

Также можно будет указать, какой тип вложения нужно искать: текст, таблицу или PDF.

При желании можно будет использовать сразу несколько фильтров, что позволит сузить поиск и отсеять лишние результаты. Например, чтобы найти письма от определённого коллеги, которые содержат PDF и были отправлены в прошлом месяце.

Обновление было призвано сделать поиск более быстрым и интуитивным.

Пользователям G Suite улучшенный поиск в Gmail станет доступен в ближайшие две недели.

Google также планирует запустить новые фильтры для всех пользователей Gmail. Точные сроки в компании не уточнили, но отметили, что это будет сделано вскоре после завершения запуска для G Suite.