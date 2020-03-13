В Gmail теперь можно создавать несколько подписей

Анна Бондарь -
57

В почтовом сервисе Gmail появилась возможность создавать несколько подписей.

Теперь пользователи смогут добавлять в свой профиль отдельные варианты подписи для разных ситуаций:

  • Общения с коллегами и партнёрами
  • Общения на разных языках

В сервисе также можно настроить подписи по умолчанию для новых и ответных писем.

Чтобы поменять подпись в процессе написания письма, нужно нажать на значок «Вставить подпись» в нижней части окна и выбрать нужный вариант:

Чтобы создать новую подпись, нужно перейти в настройки, выбрать пункт «Подпись» на вкладке «Общие» и ввести текст.

Подробнее об управлении подписями в Gmail можно прочитать в Справке сервиса.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

Прокомментировать

avatar
  Подписаться  
Уведомление о