В Gmail теперь можно создавать несколько подписей

В почтовом сервисе Gmail появилась возможность создавать несколько подписей.

Теперь пользователи смогут добавлять в свой профиль отдельные варианты подписи для разных ситуаций:

Общения с коллегами и партнёрами

Общения на разных языках

В сервисе также можно настроить подписи по умолчанию для новых и ответных писем.

Чтобы поменять подпись в процессе написания письма, нужно нажать на значок «Вставить подпись» в нижней части окна и выбрать нужный вариант:

Чтобы создать новую подпись, нужно перейти в настройки, выбрать пункт «Подпись» на вкладке «Общие» и ввести текст.

Подробнее об управлении подписями в Gmail можно прочитать в Справке сервиса.