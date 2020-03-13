В Gmail теперь можно создавать несколько подписей

В почтовом сервисе Gmail появилась возможность создавать несколько подписей.
Теперь пользователи смогут добавлять в свой профиль отдельные варианты подписи для разных ситуаций:
- Общения с коллегами и партнёрами
- Общения на разных языках
В сервисе также можно настроить подписи по умолчанию для новых и ответных писем.
Чтобы поменять подпись в процессе написания письма, нужно нажать на значок «Вставить подпись» в нижней части окна и выбрать нужный вариант:
Чтобы создать новую подпись, нужно перейти в настройки, выбрать пункт «Подпись» на вкладке «Общие» и ввести текст.
Подробнее об управлении подписями в Gmail можно прочитать в Справке сервиса.
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