Google Мой бизнес стал более важным для локальных маркетологов в 2020 году

Компания BrightLocal поделилась результатами исследования, призванного выяснить, как эксперты по локальному маркетингу относятся к сервису Google Мой бизнес.

Основные выводы исследования:

82% респондентов считают оптимизацию в Google Мой бизнес «очень эффективной» для улучшения ранжирования компании в блоке локальной выдачи (Local Pack).

68% экспертов по локальному маркетингу считают Google Мой бизнес более важным, чем год назад.

Самые важные задачи по GMB: 1) увеличение количества отзывов в Google; 2) борьба со спамом; 3) поддержание актуальности информации; 4) ответы на отзывы; 5) написание записей (Posts on Google).

100% респондентов используют записи в Google, фото и описания компании для своих клиентов.

По мнению опрошенных экспертов, Google Мой бизнес необходимо сфокусироваться на более эффективной борьбе со спамом, улучшении аналитики и поддержки пользователей.

Согласно результатам исследования, оптимизация профиля компании в Google Мой бизнес – это один из основных навыков, необходимых специалистам по локальному маркетингу.

В опросе приняли участие 22 ведущих эксперта по локальному маркетингу в США.