GMB разослал предупреждения для тех, кто давно не входил в сервис

Google Мой бизнес разослал оповещения, адресованные тем пользователям, которые давно не входили в сервис.

В них GMB просит пользователей войти в свой аккаунт, чтобы сохранить статус подтверждённой компании. В противном случае, в течение 30 дней их профиль будет де-верифицирован в связи с отсутствием активности.

Из-за рассылки в сообществе появились опасения, что эти письма могут быть фишинговым спамом, но как выяснилось позже, это не так.

Как отметил один из пользователей форума Local Search Колан Нильсен, Google периодически рассылает такие уведомления в течение, как минимум, последних нескольких лет.