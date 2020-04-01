Google опубликовал рекомендации для сайтов органов здравоохранения

Google опубликовал руководство с рекомендациями для тех сайтов, которые принадлежат органам здравоохранения и публикуют важную информацию о коронавирусе.
Новое руководство призвано помочь организациям в этой области сделать информацию о COVID-19 более доступной в результатах поиска.
Документ охватывает следующие вопросы:
- Как помочь пользователям получить доступ к содержимому сайта на ходу.
- Важность хорошего контента и заголовков.
- Способы проверить, появляется ли сайт по запросам, связанным с коронавирусом.
- Как анализировать самые популярные запросы пользователей на тему коронавируса.
- Как добавить структурированные данные для частых вопросов (FAQ).
Google также приглашает эти организации вступить в группу технической поддержки, где они смогут получить ответы на вопросы о том, как сделать так, чтобы их информация о COVID-19 отображалась в результатах поиска.
Чтобы попасть в группу, нужно подать заявку через форму. На первом этапе в группу будут приниматься только домены, принадлежащие министерствам здравоохранения и другим организациям государственного уровня.
Напомним, что Google Мой бизнес недавно опубликовал руководство для поставщиков медицинских услуг.
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