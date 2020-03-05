Google My Business разрешил автодилерам создавать несколько листингов

Сервис Google Мой бизнес обновил руководство для автодилеров. Теперь владельцы автосалонов могут создавать несколько страниц в GMB.
Согласно новым правилам, автодилер может регистрировать страницы для каждого бренда, машины которого он продаёт, а также для разных отделов автосалона – например, для отделов продаж, техобслуживания и запчастей.
Это изменение было запущено в прошлом месяце:
Напомним, что в январе Google запустил новую программу My Business Provider. Она предназначена для тех организаций, которые хотят помогать небольшим компаниям размещать информацию о себе в Поиске и на Картах через GMB.
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