Google My Business разрешил автодилерам создавать несколько листингов

Сервис Google Мой бизнес обновил руководство для автодилеров. Теперь владельцы автосалонов могут создавать несколько страниц в GMB.

Согласно новым правилам, автодилер может регистрировать страницы для каждого бренда, машины которого он продаёт, а также для разных отделов автосалона – например, для отделов продаж, техобслуживания и запчастей.

Это изменение было запущено в прошлом месяце:

Hey there! Car dealerships are eligible to have a page for each brand at the location, as well as a page for the departments. Feel free to send us a DM if you have any other questions. Thanks! -Brad — Google My Business (@GoogleMyBiz) February 11, 2020

Напомним, что в январе Google запустил новую программу My Business Provider. Она предназначена для тех организаций, которые хотят помогать небольшим компаниям размещать информацию о себе в Поиске и на Картах через GMB.