Google My Business разрешил автодилерам создавать несколько листингов

Анна Бондарь -
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Сервис Google Мой бизнес обновил руководство для автодилеров. Теперь владельцы автосалонов могут создавать несколько страниц в GMB.

Согласно новым правилам, автодилер может регистрировать страницы для каждого бренда, машины которого он продаёт, а также для разных отделов автосалона – например, для отделов продаж, техобслуживания и запчастей.

Это изменение было запущено в прошлом месяце:

Напомним, что в январе Google запустил новую программу My Business Provider. Она предназначена для тех организаций, которые хотят помогать небольшим компаниям размещать информацию о себе в Поиске и на Картах через GMB.

ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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