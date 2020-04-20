GMB разрешил сетевым компаниям публиковать записи в поиске через API

Google Мой бизнес позволил сетевым компаниям публиковать посты на тему COVID-19 в своих профилях через API. Эта возможность также доступна для записей, не имеющих отношения к эпидемии коронавируса.

Ранее Google не позволял сетевым компаниям (предприятия, у которых больше 10 адресов) использовать GMB API для публикации записей.

Записи в поиске (Posts on Google или Google Posts), которые отображаются в профилях компаний, пока не очень активно используются пользователями GMB. Однако они могут быть эффективным инструментом для информирования клиентов о важных обновлениях и промоакциях. Особенно это важно сейчас, когда весь мир охвачен эпидемией коронавируса.

Что касается массовой публикации таких записей, то согласно информации на сайте Google Developers, это временное послабление.

Сохранит ли Google доступ к этой опции по окончанию эпидемии, неизвестно.