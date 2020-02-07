GMB начал предлагать заявить права на уже подтверждённые профили

Google запустил новую функцию, которая призвана помочь владельцам компаний подтвердить свои профили в сервисе Мой бизнес.
Так, специалисты начали видеть соответствующее предложение в результатах поиска: «Own this business? Claim it now».
Примечательно, что это сообщение показывается даже для тех компаний, которые уже подтверждены.
«Для тех, кто начинает видеть это [сообщение] в своих профилях, это новая функция #GMB. Это не означает, что ваша страница не верифицирована. Она предназначена для того, чтобы упростить процесс подачи заявки для тех пользователей, которые могли неправильно разместить информацию в своей учётной записи», — объяснила Кристал Тейнг (Krystal Taing) в Twitter.
Эксперт по локальному поиску Джон Хоукинс (Joy Hawkins) прокомментировала это нововведение на форуме Local Search.
Так, один из участников обсуждения отметил, что это сообщение появляется, когда пользователь не вошёл в свой аккаунт Google, и когда владелец профиля фактически потерян. На что Хоукинс ответила так:
«Теперь это [сообщение] показывается, даже если на профиль уже были заявлены права. Это создаёт некоторую путаницу».
Хоукинс также поделилась своим способом определить, подтверждён ли профиль. Для этого нужно открыть вкладку в режиме инкогнито. Если и там будет отображаться предложение подтвердить права на компанию (когда пользователь не авторизирован в Google), то это означает, что профиль не подтверждён.
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