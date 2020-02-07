GMB начал предлагать заявить права на уже подтверждённые профили

Google запустил новую функцию, которая призвана помочь владельцам компаний подтвердить свои профили в сервисе Мой бизнес.

Так, специалисты начали видеть соответствующее предложение в результатах поиска: «Own this business? Claim it now».

Примечательно, что это сообщение показывается даже для тех компаний, которые уже подтверждены.

«Для тех, кто начинает видеть это [сообщение] в своих профилях, это новая функция #GMB. Это не означает, что ваша страница не верифицирована. Она предназначена для того, чтобы упростить процесс подачи заявки для тех пользователей, которые могли неправильно разместить информацию в своей учётной записи», — объяснила Кристал Тейнг (Krystal Taing) в Twitter.

For anyone beginning to see this on your listings, it is a new #GMB feature. It does not mean your listing is unclaimed but is intended as an easier path to begin the claiming process for users that may have mislocated their account info. https://t.co/eyYxjfEAOw — Krystal Taing (@krystal_taing) January 30, 2020

Эксперт по локальному поиску Джон Хоукинс (Joy Hawkins) прокомментировала это нововведение на форуме Local Search.

Так, один из участников обсуждения отметил, что это сообщение появляется, когда пользователь не вошёл в свой аккаунт Google, и когда владелец профиля фактически потерян. На что Хоукинс ответила так:

«Теперь это [сообщение] показывается, даже если на профиль уже были заявлены права. Это создаёт некоторую путаницу».

Хоукинс также поделилась своим способом определить, подтверждён ли профиль. Для этого нужно открыть вкладку в режиме инкогнито. Если и там будет отображаться предложение подтвердить права на компанию (когда пользователь не авторизирован в Google), то это означает, что профиль не подтверждён.