Google запустил несколько новых функций в помощь малому бизнесу

Google рассказал о новых инструментах и функциях для малого бизнеса, призванных помочь предпринимателям в период эпидемии COVID-19.

Ссылки на сбор пожертвований и покупку подарочных карт

Эта функция была запущена ранее в этом месяце. Первыми доступ к ней получили предприниматели в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии.

Теперь Google расширил запуск на ещё 18 стран, включая Италию, Испанию и Японию.

Для приёма пожертвований Google сотрудничает с PayPal и GoFundMe.

Что касается подарочных карт, то продавцы могут добавлять в свои профили ссылки на собственные предложения или на предложения, связанные с партнёрскими сервисами (Square, Toast, Clover и Vagaro).

По данным Google, в марте 2020 года объём поисковых запросов о том, «как помочь малому бизнесу», вырос более чем на 700% по сравнению с февралём и достиг исторического максимума.

В связи с этим в ближайшие недели Google также позволит пользователям использовать Поиск и Карты для нахождения всех компаний поблизости, которым нужна поддержка.

Новые атрибуты для онлайн-услуг

В скором времени те компании, которые уже зарегистрированы в Google Мой бизнес, смогут использовать такие атрибуты, как «online classes», «online appointments» и «online estimates», чтобы люди знали, как они работают.

Что касается атрибутов «online appointments» и «online estimates», то что именно они подразумевают, пока непонятно.

Добавить эти атрибуты можно уже сейчас, а в профилях компаний они начнут отображаться в ближайшие недели.

Новые атрибуты для кафе и ресторанов

Google также запустил новые атрибуты для заведений в сфере питания: «curbside pickup», «no contact delivery» и «dine-in».

По данным компании, с марта более 3 млн кафе и ресторанов добавили или отредактировали свои атрибуты.