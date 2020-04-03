GMB запустил новый тип записей для сообщений на тему COVID-19

Анна Бондарь -
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Google Мой бизнес запустил новый тип записей (Google Posts), предназначенный для сообщений на тему изменений в работе компании в связи с COVID-19.

Этот тип записей можно использовать для сообщений о временном закрытии, новом графике работы, изменений в предоставляемых услугах (например, только доставка или торговля на вынос, необходимость звонка для получения дополнительной информации и т. д.), просьб о помощи и т.п.

Записи на тему COVID-19 будут закреплены в верхней части профиля компании в результатах поиска.

Как создать такой пост:

  • Выберите нужный адрес.
  • Выберите в меню пункт «Записи».
  • Вверху страницы выберите вкладку «Изменения в связи с COVID-19».
  • Введите текст.
  • Нажмите «Посмотреть», чтобы узнать, как будет выглядеть запись.
  • Опубликуйте пост.

Загружаемые медиафайлы должны соответствовать следующим требованиям:

  • Минимальные размеры: 250 x 250 пикселей и 10 КБ.
  • Максимальные размеры: 10000 x 10000 пикселей и 25 МБ.

Напомним, что в последние пару недель функция записей в GMB была временно недоступна. Google возобновил её работу на днях.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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