GMB опубликовал рекомендации на тему COVID-19 для розничных магазинов

Google Мой бизнес опубликовал рекомендации для компаний в сфере розничной торговли, на работу которых повлияла эпидемия COVID-19.
В целом руководство для магазинов перекликается с рекомендациями для компаний в сфере питания, которыми Google поделился ранее.
Так, магазинам рекомендуется обновить свой профиль, чтобы в нём содержалась актуальная информация. Для этого можно сделать следующее:
- Изменить часы работы;
- Отметить магазин как временно закрытый;
- Указать варианты доставки;
- Опубликовать запись;
- Установить приложение Google Мой бизнес и включить в нём обмен сообщениями, чтобы клиенты могли задавать вопросы и получать на них ответы.
Более подробная информация по каждому из этих пунктов доступна в новом руководстве.
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