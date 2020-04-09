GMB опубликовал рекомендации на тему COVID-19 для розничных магазинов

Google Мой бизнес опубликовал рекомендации для компаний в сфере розничной торговли, на работу которых повлияла эпидемия COVID-19.

В целом руководство для магазинов перекликается с рекомендациями для компаний в сфере питания, которыми Google поделился ранее.

Так, магазинам рекомендуется обновить свой профиль, чтобы в нём содержалась актуальная информация. Для этого можно сделать следующее:

Изменить часы работы;

Отметить магазин как временно закрытый;

Указать варианты доставки;

Опубликовать запись;

Установить приложение Google Мой бизнес и включить в нём обмен сообщениями, чтобы клиенты могли задавать вопросы и получать на них ответы.

Более подробная информация по каждому из этих пунктов доступна в новом руководстве.