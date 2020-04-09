GMB опубликовал рекомендации на тему COVID-19 для розничных магазинов

Анна Бондарь -
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Google Мой бизнес опубликовал рекомендации для компаний в сфере розничной торговли, на работу которых повлияла эпидемия COVID-19.

В целом руководство для магазинов перекликается с рекомендациями для компаний в сфере питания, которыми Google поделился ранее.

Так, магазинам рекомендуется обновить свой профиль, чтобы в нём содержалась актуальная информация. Для этого можно сделать следующее:

  • Изменить часы работы;
  • Отметить магазин как временно закрытый;
  • Указать варианты доставки;
  • Опубликовать запись;
  • Установить приложение Google Мой бизнес и включить в нём обмен сообщениями, чтобы клиенты могли задавать вопросы и получать на них ответы.

Более подробная информация по каждому из этих пунктов доступна в новом руководстве.

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